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«Что будет, то и будет». Юлия Ефимова — о жизни без спорта

«Что будет, то и будет». Юлия Ефимова — о жизни без спорта
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о том, какой будет её жизнь без профессионального спорта.

«Я понимаю, что есть жизнь вне спорта. И я прекрасно себя буду там чувствовать, поэтому я спокойно отношусь даже к отмене Олимпиады или ещё к чему‑то. Что будет, то и будет. Мне кажется, что ни делается, всё к лучшему», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

В июне стало известно, что Ефимова получила нейтральный статус, позволяющий ей отобраться на Олимпийские игры в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось.

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