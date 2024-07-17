Российским бодибилдерам вернули гимн и флаг на ЧМ и ЧЕ

Исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB) решил вернуть бодибилдерам из России и Беларуси флаг и гимн на чемпионатах мира и Европы. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России (ФББР).

«8 июля после длительных переговоров ФББР и IFBB и после рассмотрения письма от Федерации бодибилдинга России состоялось новое голосование исполкома Международной федерации бодибилдинга, абсолютным большинством голосов было принято решение допускать российских и белорусских спортсменов в составах официальных команд своих стран на все международные соревнования. Президент ФББР Александр Вишневский обратился к президенту международной федерации Рафаэлю Сантохе с вопросом, подразумевает ли данная формулировка наличие на соревнованиях флага и гимна страны. Ответ был положительным: «Конечно»», — приводит сообщение пресс-службы ФББР ТАСС.

До этого решения россияне и белорусы могли выступать на ЧМ и ЧЕ в нейтральном статусе.