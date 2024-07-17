Глава федерации: смерть тренера по гребле Адаева в том числе и на совести МОК

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил, что смерть тренера российской сборной Дмитрия Адаева в том числе и на совести чиновников из Международного олимпийского комитета (МОК). Они не допустили его подопечного Ивана Штыля на ОИ-2024.

«Новость о смерти Дмитрия Адаева повергла всех нас в уныние, он погиб при трагических обстоятельствах. В прошлом он был отличным спортсменом, а затем и тренером. Он тренер Ивана Штыля.

Воспитанник Адаева Иван Штыль ранее прошёл олимпийский отбор, завоевал лицензию, но в итоге он не был допущен на Олимпийские игры в Париже Международным олимпийским комитетом. Двойка Штыля и Алексея Коровашкова была бы одним из фаворитов в Париже, они выиграли золото чемпионата Европы — 2024. Смерть Димы Адаева в том числе на совести чиновников МОК, это моё личное мнение. Адаев был в подавленном состоянии после того, как его воспитанника Штыля не пустили на Олимпиаду, он был сильно опечален», — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

О смерти тренера сборной России по гребле на байдарках и каноэ стало известно 16 июля. Дмитрий Адаев скончался в возрасте 40 лет. По предварительным данным, он погиб в ДТП в Воронежской области.