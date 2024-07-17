«То, что выиграла бы, очень спорно!» Евгения Чикунова — о том, как бы выступила на ОИ-2024

Мировая рекордсменка российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что следит за международными соревнованиями, а также заявила, что намерена улучшать свои результаты по времени.

«Конечно, я в любом случае не абстрагируюсь от международных стартов. Не смотрю трансляции, но слежу за результатами. И идёт сравнение. Я сравниваю результаты и заочно пытаюсь обгонять те результаты, которые показаны на международной арене.

Если говорить объективно, всё‑таки я уже привыкла плыть одна. Я на первой сотне уже отрываюсь от соперниц на внутренних стартах. Всё‑таки на Олимпиаде выступают сильнейшие. Хотя я и вхожу в это число, непонятно, какая бы у меня была реакция. Прямо сейчас я могу сидеть и говорить, что я бы 100% там бы боролась, 100% бы выиграла. Но то, что я боролась бы, это бесспорно! То, что выиграла бы, очень спорно!

Прямо сейчас, конечно, победы отходят на второй план. В первую очередь сейчас — борьба со временем. Наверное, очень хотелось бы в этом сезоне выплыть из 2.19. Если я выплыву, то этого будет достаточно для меня прямо сейчас.

Огромный путь проделан к тому, чтобы сказать «нет» и наконец‑то выдохнуть. И ты действительно об этом не жалеешь», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».