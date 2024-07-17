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Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу пройдёт в Саратове

Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу пройдёт в Саратове
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Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу состоится с 30 августа по 1 сентября в Саратове. Об этом сообщил официальный телеграм-канал сборной России по пляжному футболу.

Шесть лучших клубов страны поборются за главный трофей турнира на Театральной площади города, где будет возведена арена пляжного футбола.

На данный момент в турнирной таблице Суперлиги по пляжному футболу лидирует ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург). Второе место занимает «Локомотив» (Москва), третье – «Лекс» (Санкт-Петербург).

12 и 14 июля сборная России провела два товарищеских матча против сборной Беларуси. Первую встречу выиграли российские футболисты со счётом 5:4, во втором поединке победили белорусы. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сборной Беларуси.

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