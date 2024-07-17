«Надо было улыбнуться судье». Нагорный вспомнил самые важные победы в карьере

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года Никита Нагорный вспомнил самые важные для него победы в карьере.

«Наверное, самое важное – это победа на Олимпийских играх, чемпионате мира 2019 года в Штутгарте, когда мы впервые за 19 лет заняли первое командное место и когда лично получилось завоевать золотую медаль. Ещё бы отметил как значимое событие чемпионат мира — 2018 в Дохе. Там мы заняли второе место, проиграв китайцам 1/1000 балла. Поясню, что в гимнастике 1/1000 – это практически ничего, это просто надо было улыбнуться судье. Мы ехали на этот чемпионат за бронзой, а заняли второе место. И тогда мы поверили в себя, начали мечтать о золотой олимпийской медали и золотой медали чемпионата мира в командном первенстве», — приводит слова Нагорного WBC Media.

Ранее Нагорный опубликовал пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры.