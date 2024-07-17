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Никита Нагорный: спорт подарил мне жизнь, жену и ребёнка

Никита Нагорный: спорт подарил мне жизнь, жену и ребёнка
Никита Нагорный
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года Никита Нагорный рассказал о том, какую роль в его жизни сыграл спорт.

«Когда я получал среднее образование, главным интересом была улица. Считаю, что детство моего поколения было полноценное, насыщенное, без гаджетов. К сожалению, к моему большому стыду, у меня не было возможности попробовать что-то, кроме спорта. Спорт – это единственная сфера деятельности, которая меня привела в большой мир, где я могу делиться опытом, нести что-то благое, создавать классные проекты для молодёжи. Спорт подарил мне жизнь, он подарил мне жену, ребёнка, за это я благодарен», — приводит слова Нагорного WBC Media.

Ранее Нагорный опубликовал пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры.

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