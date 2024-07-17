Бразильские и аргентинские клубы примут участие в Московском кубке по пляжному футболу

С 1 по 4 августа на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» пройдёт Московский международный кубок по пляжному футболу — правопреемник «Мундиалито», клубного чемпионата мира по этому виду спорта. За чемпионство будут бороться восемь команд из России, Аргентины, Бразилии, Ирана, Омана, Сенегала и Казахстана. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД). Организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив».

Россию на турнире представят два московских клуба: «Локомотив» и «Строгино». За Бразилию сыграет команда «Коринтианс», за Аргентину — «Бока Хуниорс», за Иран — «Голсапуш». Также в соревновании примут участие «Аль Амерат» из Омана, «Йофф» из Сенегала и «Малайсары» из Казахстана. Победителем турнира в 2023 году стал «Локомотив».

Программа Кубка включает в себя четыре игровых дня. С 1 по 3 августа будут проведены матчи группового этапа, а 4 августа, в воскресенье, состоятся финальные встречи, в рамках которых определится победитель турнира.

Место проведения турнира — Пляжный стадион «РЖД Арена». Вход для зрителей свободный.