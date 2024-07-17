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Чемпионка Европы Мария Каменева пропустит финал Кубка России

Чемпионка Европы Мария Каменева пропустит финал Кубка России
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Чемпионка Европы 2018 года в эстафете российская пловчиха Мария Каменева пропустит финал Кубка России, который пройдёт с 23 по 28 июля в Екатеринбурге. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале.

«К сожалению, я вынуждена пропустить в этом году финал Кубка России по состоянию здоровья. Сразу скажу, что ничего страшного и серьёзного со мной не случилось. Это просто последствия травмы, которая появилась ещё в начале 2023 года, и так вышло, что сейчас выступать уже было бы во вред, поэтому принято было решение пропустить соревнования и подлечиться», – написала Каменева.

Каменева – чемпионка мира 2016 года на короткой воде в эстафете, пятикратная чемпионка мира на короткой воде, многократная победительница Европейских игр.

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