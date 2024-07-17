Чемпионка ОИ по тхэквондо не была наказана за отказ от допинг-теста из-за невменяемости

Двукратная олимпийская чемпионка по тхэквондо Джейд Джонс из Великобритании в декабре прошлого года отказалась от прохождения допинг-контроля, но избежала дисквалификации. Об этом сообщает британский журналист Эдмунд Уилсон в своём аккаунте в соцсетях.

По информации источника, когда к Джонс пришли допинг-офицеры, она отказалась сдавать тест из-за невменяемого состояния в связи с обезвоживанием организма. Отмечается. что через 12 часов после визита допинговой служба британская тхэквондистка сдала отрицательную пробу на мочу, но допинг-пробу на кровь так и не сделала.

Британское антидопинговое управление временно отстранило спортсменку от соревнований, но позже представители UKAD заявили, что им были предоставлены конфиденциальные медицинские данные, которые показали, что Джонс не сдала пробу из-за «исключительных обстоятельств».

31-летняя Джейд Джонс – олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-2016. Она примет участие в Олимпийских играх в Париже.