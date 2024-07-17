«Зачем вы идёте смотреть». Вингегор — о негативной реакции зрителей на «Тур де Франс»

Датский велогонщик Йонас Вингегор признал, что неприятно, когда его освистывают в то время, пока он пытается не отставать от словенского велогонщика Тадея Погачара в борьбе за жёлтую майку на «Тур де Франс» — 2024.

«Конечно, это не очень приятно, но это так. Я не могу изменить поведение людей на дороге. Просто не понимаю, зачем вы идёте смотреть велоспорт и освистываете игроков», — приводит слова Вингегора Eurosport.

Для датчанина это первый старт с апреля, после того, как он получил серьёзную травму на одном из туров. За эти выходные Вингегор столкнулся с недоброжелательной реакцией болельщиков на особенно сложных этапах.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.