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Погачар раскритиковал болельщиков, освиставших Вингегора на «Тур де Франс» — 2024

Погачар раскритиковал болельщиков, освиставших Вингегора на «Тур де Франс» — 2024
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Словенский велогонщик Тадей Погачар раскритиковал болельщиков, которые освистали его главного соперника на «Тур де Франс» — 2024 датского велогонщика Йонаса Вингегора.

«Всем нужна поддержка, а свист не подходит для езды на велосипеде. Так не должно быть. Этого можно ожидать в футболе или баскетболе — видах спорта, где команды выступают друг против друга. Но то, что мы испытываем на подъёмах, — это ад для всех гонщиков на таких этапах. Всем нужна поддержка, а свист не подходит для велоспорта», — приводит слова Погачара Eurosport.

Ранее Вингегор рассказал, что ему неприятно, когда его освистывают на гонке «Тур де Франс» — 2024. Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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