Эквадорец Ричард Карапас выиграл 17-й этап «Тур де Франс», Погачар отстал на 7,5 минуты

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды EF Education-EasyPost стал победителем 17‑го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024.
Он преодолел дистанцию за 4 часа 6 минут и 13 секунд. Второе место с отставанием в 37 секунд занял Саймон Йейтс из Великобритании, тройку лучших замкнул испанец Энрик Мас (+0,57). Лидер общего зачёта словенский велогонщик Тадей Погачар финишировал на 28-м месте с более чем семиминутным отставанием от победителя этапа.
Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.
«Тур де Франс» — 2024. 17-й этап, Сен-Поль-Труа-Шато — Сюпердеволюи, 177,8 км.
1. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 4 часа 6 минут и 13 секунд.
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – отставание 37 секунд.
3. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) +0.57…
26. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) +7.13.
27. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +7.23.
28. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) +7.25.
«Тур де Франс». Общий зачёт после 17 этапов:
1. Тадей Погачар — 70:21.27.
2. Йонас Вингегор +3.11.
3. Ремко Эвенепул +5.09.