Эквадорец Ричард Карапас выиграл 17-й этап «Тур де Франс», Погачар отстал на 7,5 минуты

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды EF Education-EasyPost стал победителем 17‑го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024.

Он преодолел дистанцию за 4 часа 6 минут и 13 секунд. Второе место с отставанием в 37 секунд занял Саймон Йейтс из Великобритании, тройку лучших замкнул испанец Энрик Мас (+0,57). Лидер общего зачёта словенский велогонщик Тадей Погачар финишировал на 28-м месте с более чем семиминутным отставанием от победителя этапа.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс» — 2024. 17-й этап, Сен-Поль-Труа-Шато — Сюпердеволюи, 177,8 км.

1. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 4 часа 6 минут и 13 секунд.

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – отставание 37 секунд.

3. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) +0.57…

26. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) +7.13.

27. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +7.23.

28. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) +7.25.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 17 этапов:

1. Тадей Погачар — 70:21.27.

2. Йонас Вингегор +3.11.

3. Ремко Эвенепул +5.09.