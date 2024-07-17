Велогонщица ван Дейк подтвердила участие в Олимпиаде спустя шесть недель после травмы

Велогонщица из Нидерландов Эллен ван Дейк спустя шесть недель после перелома лодыжки рассказала, что примет участие в гонке с раздельным стартом и шоссейной гонке на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Никогда не сдавайся! Это моя мантра уже более шести недель. На каждом шагу я повторяла её себе. Не сдавайся, это всё ещё возможно. Я шла к этому день за днём, хотя это было нелегко», — написала ван Дейк в социальных сетях после подтверждения своего участия.

Ван Дейк получила травму во время тренировочного сбора в Испании в начале июня, после чего ей была сделана операция и она прошла курс тренировок, адаптированный к гипсу на правой ноге, чтобы восстановить свою спортивную форму. Федерация велоспорта Нидерландов объявила об участии ван Дейк в среду, за 10 дней до индивидуальной гонки на время.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада запланирована на период с 28 августа по 8 сентября. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.