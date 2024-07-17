Снукерист Марк Селби в 1/4 финала турнира в Шанхае встретится с обидчиком Аллена

38-летний снукерист из Северной Ирландии лидер мирового рейтинга Марк Аллен неожиданно уступил китайцу Панг Цзюньсю (29-й в мировом рейтинге) во втором круге международного турнира «Шанхай Мастерс» — 2024 в Китае. Хозяин стола одержал победу со счётом 6:5.

Соперником китайского снукериста в четвертьфинале будет шестой номер рейтинга англичанин Марк Селби, одолевший в 1/8 финала другого представителя Китая Цинь Као — 6:1.

В другом матче дня действующий чемпион мира Кайрен Уилсон потерпел разгромное поражение от Чжоу Юэлуна, также представляющего принимающую сторону, со счётом 0:6.

Турнир в Шанхае проходит с 15 по 21 июля. Действующим победителем соревнований является английский снукерист семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан.