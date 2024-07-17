Решение по Рогличу и «Вуэльте Испании» не будет принято до окончания «Тур де Франс» — 2024

В Red Bull-Bora-Hansgrohe заявили, что предварительное решение относительно возможности участия травмированного лидера Приможа Роглича в «Вуэльте Испании» будет принято только в начале следующей недели.

«Мы должны принять некоторые решения. Речь идёт не только о Приможе, но и о Власове. Но мы всегда получаем медицинские обновления, посмотрим, как они себя ведут, и, вероятно, к началу следующей недели у нас будет приблизительное представление, по крайней мере, о том, что мы можем сделать», — приводит слова спортивного директора команды Рольфа Альдага Cyclingnews.

Напомним, Роглич сошёл с «Тур де Франс» перед 13-м этапом после двух серьёзных падений за два дня. Александр Власов также выбыл из-за перелома лодыжки в результате падения на девятом этапе.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.