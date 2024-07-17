Погачар высказался о пользователе, который пишет про него конфиденциальную информацию

Словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о пользователе с ником «Моу», который в период с февраля по март 2024 года опубликовал десятки сообщений с конфиденциальной информацией о спортсмене.

«Понятия не имею, кто он такой. Это то, что я слышу уже несколько дней, и это привлекает всё больше и больше внимания. В его сообщениях есть некоторые вещи, которые соответствуют действительности, но подавляющее большинство — неправда.

Не знаю, кто этот человек и каковы его намерения, но думаю, что он просто пытается быть важным в сетях и на форумах. Люди задают мне много вопросов, так что, возможно, все вместе мы сможем найти его и выяснить, кто он такой», — приводит слова Погачара Relevo.

Об этом пользователе пока мало что известно. Сообщается, что это может быть человек, который в последние годы мог иметь прямое или косвенное отношение к команде, за которую выступает Погачар.