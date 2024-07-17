«Обычный рабочий день». Погачар — о причинах атаки на 17-м этапе «Тур де Франс» — 2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар после 17-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 рассказал о причинах своей атаки и как товарищи Йонаса Вингегора по команде пришли на помощь датчанину.

«Ребята, это был обычный рабочий день. Глупо говорить, но моя атака была просто тестом. Проверял себя, хотел узнать, в каком состоянии я нахожусь в начале последней недели, и должен сказать, что у меня очень хорошие ноги. Хотел проверить Вингегора и Эвенепула: у Йонаса была отличная команда, которая поддерживала его, когда он мог что-то потерять, Ремко очень хорошо реагировал и даже смог контратаковать на последнем отрезке, где он мог использовать свои характеристики. Для этого я проделал огромную работу, мне нужно было улучшиться на подъёмах, особенно на длинных. Мы изменили некоторые детали в подготовке по ходу сезона, и, можно сказать, результаты налицо», — приводит слова Погачара Eurosport.

Сегодня, 17 июля, в рамках 17-го этапа «Тур де Франс» — 2024 лидер общего зачёта Тадей Погачар финишировал на 28-м месте с более чем семиминутным отставанием от победителя этапа.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.