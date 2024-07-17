«Лучшая гонка в мире». Карапас — о победе в 17-м этапе «Тур де Франс» — 2024

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды EF Education-EasyPost прокомментировал свою победу в 17-м этапе велогонки «Тур де Франс» — 2024.

«Это был очень, очень тяжёлый день, атака за атакой. В конце концов довольно большая группа оторвалась, и мне удалось их обойти: всегда буду помнить такую радость. Это лучшее для меня и моей страны, скольких людей я сделаю счастливыми по всей Южной Америке, а не только здесь.

Лучшая гонка в мире, победить здесь или в другом месте — не одно и то же. Пройти хотя бы один этап — вот цель, учитывая, как далеко я нахожусь от лидеров в генеральной классификации. Это был маленький тактический шедевр с нашей стороны. Очень хорошо знал последний подъём: мы проработали план утром, и он сработал», — приводит слова Карапаса Eurosport.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.