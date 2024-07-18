Регбистов из Франции отправили под домашний арест по делу об изнасиловании

Французские регбисты Оскар Жегу и Уго Ораду отправлены под домашний арест по делу об изнасиловании женщины. До этого момента спортсмены неделю содержались под стражей из-за инцидента после матчей сборной в Аргентине. Об этом сообщает L'Equipe.

Уточняется, что пострадавшая не будет обжаловать помещение регбистов под домашний арест. Заседание проходило в Центре временного содержания задержанных города Мендосы (Аргентина).

Напомним, предположительно, в ночь с 6 на 7 июля в Мендосе регбисты изнасиловали 39-летнюю женщину. Жегу и Ораду после происшествия было предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Позже стало известно, что женщина была госпитализирована. У женщины были обнаружены травмы лица, спины, груди, ног и рёбер, а также различные следы укусов и царапин. Пострадавшая утверждает, что один регбист изнасиловал её как минимум шесть раз, другой — один. Сами игроки отвергли обвинения, заявив, что всё было по обоюдному согласию.