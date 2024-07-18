БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Регбистов из Франции отправили под домашний арест по делу об изнасиловании

Регбистов из Франции отправили под домашний арест по делу об изнасиловании
Аудио-версия:
Комментарии

Французские регбисты Оскар Жегу и Уго Ораду отправлены под домашний арест по делу об изнасиловании женщины. До этого момента спортсмены неделю содержались под стражей из-за инцидента после матчей сборной в Аргентине. Об этом сообщает L'Equipe.

Уточняется, что пострадавшая не будет обжаловать помещение регбистов под домашний арест. Заседание проходило в Центре временного содержания задержанных города Мендосы (Аргентина).

Напомним, предположительно, в ночь с 6 на 7 июля в Мендосе регбисты изнасиловали 39-летнюю женщину. Жегу и Ораду после происшествия было предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Позже стало известно, что женщина была госпитализирована. У женщины были обнаружены травмы лица, спины, груди, ног и рёбер, а также различные следы укусов и царапин. Пострадавшая утверждает, что один регбист изнасиловал её как минимум шесть раз, другой — один. Сами игроки отвергли обвинения, заявив, что всё было по обоюдному согласию.

Материалы по теме
Обвиняемые в изнасиловании французские регбисты прибыли в СИЗО города Мендосы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android