Чемпионка ОИ-2020 Листунова рассказала, как идёт восстановление после травмы спины

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, как проходит восстановление после травмы спины.

«Год начался не очень. Была травма спины. Приходится сейчас над этим [восстановлением] усердно работать, посвящать этому время. Поэтому даже сейчас из дел у меня в основном тренировка, потом поездка в медицинский центр, где я прохожу различные процедуры, ЛФК, захожу к врачу. Он даёт различные рекомендации, как быть дальше», — приводит слова Листуновой «Матч ТВ».

Ранее Листунова не попала в состав сборной России на Игры БРИКС. Тренерский штаб команды заявил, что специалисты решили поберечь Листунову. Однако спортсменка присутствовала на соревнованиях и помогала партнёрам по сборной готовиться к выступлениям.