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Дарья Клишина сделала фотосет на домашней арене «Спартака»

Дарья Клишина сделала фотосет на домашней арене «Спартака»
Дарья Клишина
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Российская легкоатлетка, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину Дарья Клишина посетила домашнюю арену московского «Спартака».

Фотографиями визита клуб поделился в своём телеграм-канале. На них видно, что фанатка красно-белых облачилась в футболку из цветочного комплекта клуба.

Дарья Клишина

Дарья Клишина

Фото: ФК «Спартак»

Дарья Клишина

Дарья Клишина

Фото: ФК «Спартак»

Дарья Клишина

Дарья Клишина

Фото: ФК «Спартак»

Дарья Клишина

Дарья Клишина

Фото: ФК «Спартак»

На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) российская легкоатлетка Дарья Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014. Ранее спортсменка сообщила, что станет гостьей грядущих Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Они пройдут с 26 июля по 11 августа.

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