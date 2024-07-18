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Снукерист Марк Селби на турнире в Шанхае обыграл обидчика лидера мирового рейтинга Аллена

41-летний английский снукерист шестой номер мирового рейтинга Марк Селби вышел в полуфинал международного турнира «Шанхай Мастерс» — 2024 в Китае. В матче 1/4 финала он обыграл хозяина стола Пан Цзюньсюя со счётом 6:3. Китаец в предыдущем раунде выбил из соревнований лидера мирового рейтинга Марка Аллена из Северной Ирландии.

В матче за выход в финал турнира в Шанхае Селби сразится с соотечественником седьмым номером мировой классификации Шоном Мёрфи, который в четвертьфинале обыграл представителя Китая Чжоу Юэлуна (6:2).

Ранее соревнования в Китае покинул действующий чемпион мира англичанин Кайрен Уилсон, потерпевший разгромное поражение от Чжоу Юэлуна со счётом 0:6.

Турнир в Шанхае проходит с 15 по 21 июля. Действующим победителем соревнований является английский снукерист семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан.