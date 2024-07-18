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Ронни О'Салливан сыграет с Джаддом Трампом в полуфинале турнира в Шанхае

Ронни О'Салливан сыграет с Джаддом Трампом в полуфинале турнира в Шанхае
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан вышел в полуфинал международного турнира «Шанхай Мастерс» — 2024 в Китае.

В матче 1/4 финала соревнований в Шанхае экс первый номер мирового рейтинга обыграл китайского снукериста Дин Цзюньхуэя со счётом 6:3. В матче за выход в финал О'Салливан встретится со вторым номером мировой классификации соотечественником Джаддом Трампом, который в четвертьфинале победил ещё одного представителя Китая Сы Цзяхуэя — 6:2.

Турнир в Шанхае проходит с 15 по 21 июля. Ронни О'Салливан является действующим победителем соревнований. Ранее британский снукерист был признан лучшим игроком сезона-2023/2024. В даннный момент он занимает пятую строчку в мировом рейтинге.

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