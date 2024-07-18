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Чемпионка России по академической гребле Диана Ланцова скончалась в возрасте 51 года

Чемпионка России по академической гребле Диана Ланцова скончалась в возрасте 51 года
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Многократная чемпионка России по академической гребле Диана Ланцова скончалась в возрасте 51 года. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«На 52‑м году жизни скончалась Диана Александровна Ланцова — многократная чемпионка России, участница, призёр международных регат, кубков и чемпионатов мира в составе сборной команды России по академической гребле. Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Дианы Александровны», — сообщается в заявлении пресс‑службы ФГСР.

В последние годы Ланцова работала заместителем Вячеслава Иванова, который является директором в спортивной школе олимпийского резерва по гребному спорту в Калужской области.

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