Бельгиец Виктор Кампенертс выиграл 18-й этап «Тур де Франс» — 2024, Тадей Погачар — 44-й

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Бельгийский велогонщик Виктор Кампенертс из команды Lotto — Dstny стал победителем 18‑го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024.

Он преодолел дистанцию за 4 часа 10 минут 20 секунд. Второе место занял Маттео Верхер из Франции, тройку лучших замкнул поляк Михал Квятковски. Оба призёра финишировали в одно время с паобедителем этапа. Лидер общего зачёта словенский велогонщик Тадей Погачар финишировал на 44-м месте с отставанием от Кампенертса около 14 минут.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс» — 2024. 18-й этап, Гап — Барселоннет, 179,5 км.

1. Виктор Кампенертс (Бельгия,Lotto — Dstny) – 4 часа 10 минут 20 секунд.

2. Маттео Верхер (Франция, TotalEnergies) – время победителя.

3. Михал Квятковски (Польша, MINEOS Grenadiers) — время победителя…

40. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) + 13.40…

44. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — то же время.

45. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — то же время.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 18 этапов:

1. Тадей Погачар — 74:45.27.

2. Йонас Вингегор +3.11.

3. Ремко Эвенепул +5.09.