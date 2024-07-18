Бельгиец Виктор Кампенертс выиграл 18-й этап «Тур де Франс» — 2024, Тадей Погачар — 44-й

Бельгийский велогонщик Виктор Кампенертс из команды Lotto — Dstny стал победителем 18‑го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024.
Он преодолел дистанцию за 4 часа 10 минут 20 секунд. Второе место занял Маттео Верхер из Франции, тройку лучших замкнул поляк Михал Квятковски. Оба призёра финишировали в одно время с паобедителем этапа. Лидер общего зачёта словенский велогонщик Тадей Погачар финишировал на 44-м месте с отставанием от Кампенертса около 14 минут.
Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.
«Тур де Франс» — 2024. 18-й этап, Гап — Барселоннет, 179,5 км.
1. Виктор Кампенертс (Бельгия,Lotto — Dstny) – 4 часа 10 минут 20 секунд.
2. Маттео Верхер (Франция, TotalEnergies) – время победителя.
3. Михал Квятковски (Польша, MINEOS Grenadiers) — время победителя…
40. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) + 13.40…
44. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — то же время.
45. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — то же время.
«Тур де Франс». Общий зачёт после 18 этапов:
1. Тадей Погачар — 74:45.27.
2. Йонас Вингегор +3.11.
3. Ремко Эвенепул +5.09.