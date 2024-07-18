Российский велогонщик Александр Власов рассказал, сможет ли он выступить на «Вуэльте»-2024

Российский велогонщик Red Bull – Bora – Hansgrohe Александр Власов рассказал о своих дальнейших планах в этом сезоне.

«Восстановление идёт хорошо. Участие в «Вуэльте» под большим вопросом, но в этом сезоне ещё погоняюсь», — приводит слова российского спортсмена «Матч ТВ».

Супермногодневка «Вуэльта Испании» — 2024 пройдёт с 17 августа по 8 сентября.

Напомним, во время девятого этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024 Власов получил перелом лодыжки после падения. Россиянин смог вернуться в гонку и закончить её, но после этого снялся с велогонки.

Ранее Власов отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), на которые был допущен. Александр объяснил это решение плотным графиком и тем, что профиль гонки на Играх не очень ему подходит.