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Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в 1/4 финала CrunchLabs Masters 2024

Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в 1/4 финала CrunchLabs Masters 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен встретятся между собой в четвертьфинальном матче международного онлайн-турнира CrunchLabs Masters 2024.

Остальные пары 1/4 финала CrunchLabs Masters 2024:

  • Алиреза Фируджа (Франция) — Фабиано Каруана (США).
  • Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Уэсли Со (США).
  • Максим Вашье-Лаграв ( Франция) — Дмитрий Андрейкин (Россия).

Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Александр Грищук проиграли в отборочном раунде соответственно американцу Фабиано Каруане и Михаилу Антипову. Не смог пробиться в четвертьфинал американский шахматист Хикару Накамура, проигравший в первом предварительном этапе французу Жюлю Муссару.

Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 — третий этап Champions Chess Tour 2024. Соревнования с призовым фондом $ 300 тыс. проходят с 17 по 24 июля.

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