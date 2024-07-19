БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Топ-арбитр ФИДЕ из Дании отстранён от деятельности из-за сексуальных домогательств

Топ-арбитр ФИДЕ из Дании отстранён от деятельности из-за сексуальных домогательств
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ (EDC) дисквалифицировала международного арбитра Арильда Риместада из Дании на два года после того, как стало известно о сексуальных домогательствах с его стороны в отношении сотрудницы Международной шахматной федерации. Об этом сообщает Chess.com.

По информации источника, EDC отстранила Риместада от участия в качестве арбитра в каких-либо мероприятиях ФИДЕ в течение двух лет, с дисквалификацией на один год при условии отсутствия дальнейших нарушений. Это первый случай, когда комиссия принимает решение по делу, связанному с сексуальными домогательствами.

58-летний датчанин является международным арбитром (IA), которому присвоен класс A, максимально возможный для арбитра. Он обслуживал несколько престижных турниров, таких как Кубок мира ФИДЕ, чемпионат мира по рапиду и блицу, Шахматная олимпиада. У него есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Апелляционной палате EDC.

Материалы по теме
Футболист сборной Японии задержан полицией по подозрению в сексуальном насилии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android