Тхэквондист Храмцов рассказал, как визуализировал победу на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Максим Храмцов вспомнил, как визуализировал победу Токио-2020. Он привёл детали беседы с соперником в финале турнира спортсменом из Иордании Салехом аш-Шарабати.

«Олимпийские игры выигрывает тот, кто лучше других готов психологически. Мы до сих пор общаемся (с Салехом аш‑Шарабати (Иордания). — Прим. «Чемпионата»). Был такой забавный момент: мы сидели перед финалом, и он сказал мне: «Зачем тебе это надо, Максим? У тебя всё равно нет флага и гимна. Дай нам победить!» Я говорю: «Нет уж, ребята, не получится!»

Визуализация — то, о чём ты думаешь, обязательно должно случиться. Я постоянно думал об этом, об Олимпийских играх, о том, как я в финале побеждаю, с 12 лет. И вот мне 23 исполнилось, и моя мечта, моя цель, того молодого парня, который только перешёл из карате в тхэквондо, сбылась», — приводит слова Храмцова «Матч ТВ».

В марте 2024 года Храмцов завоевал олимпийскую лицензию, но МОК не допустила спортсмена до Олимпиады в Париже.