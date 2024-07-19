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«Обид нет». Сергей Карякин не примет участия в Суперфинале чемпионата России по шахматам

«Обид нет». Сергей Карякин не примет участия в Суперфинале чемпионата России по шахматам
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал своё отсутствие в Суперфинале чемпионата России — 2024 по шахматам.

«Я там не играю. Обид в этом плане нет. Сейчас много разных новостей, вектор мысли не направлен на участие в чемпионате России. Это важный турнир, у него замечательный формат – пять человек отбирается на Кубок мира. Для россиян сейчас это непросто. Пусть турнир проходит, но я в нём участия не приму», — сказал Карякин на пресс‑конференции, приуроченной к Международному дню шахмат.

Суперфиналы чемпионатов России состоятся в Барнауле с 16 по 29 августа. Согласно регламенту, соревнования пройдут раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днём.

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