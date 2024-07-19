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Сергей Карякин назвал гроссмейстера, с которым хотел бы встретиться за шахматной доской

Сергей Карякин назвал гроссмейстера, с которым хотел бы встретиться за шахматной доской
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что хотел бы встретиться за шахматной доской с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником.

«Я бы сыграл с удовольствием с Крамником. Он ушёл из шахмат, но является одним из сильнейших шахматистов мира. Я открыт к предложениям», — сказал Корякин на пресс‑конференции, приуроченной к Международному дню шахмат.

Ранее стало известно, что Сергей Карякин не примет участия в Суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдёт в Барнауле с 16 по 29 августа.

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник с 19 по 21 августа проведёт матч-реванш с мексиканским гроссмейстером Хосе Мартинесом, более известным как Жоспем. Встреча пройдёт на платформе FIDE online arena.

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