В Москве пройдут отборочные соревнования на ЧМ по вейксёрфингу

В Москве 27 и 28 июля пройдут отборочные соревнования на чемпионат мира по вейксёрфингу в Женеве (Швейцария). Местом проведения стала акватория Большого Строгинского затона. Турнир состоится в рамках пятого Альфа Банк Wakesurf Cup 2024. Старт носит статус золотого этапа мировой серии Международной ассоциации вейксёрфинга (CWSA).

150 спортсменов из 10 стран будут состязаться в двух дисциплинах: вейксёрфинг и вейкским, в категориях профессионалы (Pro) и любители (Amateur) среди мужчин и женщин. Организатором выступила Российская федерация сёрфинга. Там заявили, что ожидают участие представителей Японии, Южной Кореи, Китая, Туниса, Сербии, Турции, Зимбабве и Республики Беларусь.

«Традиционно почётным гостем мы ожидаем президента ассоциации CWSA мистера Джона Шилдса (США). Отмечу, что CWSA привержен принципу «спорт вне политики», наши атлеты выступают на этапах серии под флагом Российской Федерации. Важно отметить удачное совмещение международных соревнований с юниорским первенством — наши молодые вейксёрферы смогут не только поучаствовать в своих соревнованиях, но и постоять бок о бок, посмотреть на квалификационные заезды более опытных взрослых спортсменов», — приводит слова главы Российской федерации сёрфинга Александра Вайнштейна пресс-служба организации.

Показывать соревнования будут в эфире «Матч Страна». Организаторы также обещают медиазаезд, в котором примут участие представители российского спорта и медиа.