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Стал известен состав женской сборной России по гандболу на УТС в Сочи

Женская сборная России по гандболу с 31 июля по 10 августа проведёт учебно-тренировочный сбор в Сочи. Главный тренер национальной команды Людмила Бодниева вызвала на сбор 21 гандболистку.

Вратари: Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Рябцева (Астраханочка»);

Левые крайние: Софья Васильева («Динамо-Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»);

Линейные: Алина Синельникова («Черноморочка»), Валентина Томилина, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА);

Правые крайние: Анна Кайнарова («Астраханочка»), Альбина Мурзалиева, Валерия Собкало (обе – ЦСКА);

Левые полусредние: Юлия Бабенко («Звезда»), Наталья Никитина («Черноморочка»), Дарья Стаценко, Анастасия Шавман (обе – «Ростов-Дон»);

Разыгрывающие: Екатерина Долматова («Динамо-Синара»), Ксения Ильина («Астраханочка»);

Правые полусредние: Юлия Баева, Ольга Явон (обе – ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон).

Все вызванные на сбор гандболистки выступают в российском чемпионате.