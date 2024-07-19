БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стал известен состав женской сборной России по гандболу на УТС в Сочи

Стал известен состав женской сборной России по гандболу на УТС в Сочи
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная России по гандболу с 31 июля по 10 августа проведёт учебно-тренировочный сбор в Сочи. Главный тренер национальной команды Людмила Бодниева вызвала на сбор 21 гандболистку.

Вратари: Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Рябцева (Астраханочка»);

Левые крайние: Софья Васильева («Динамо-Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»);

Линейные: Алина Синельникова («Черноморочка»), Валентина Томилина, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА);

Правые крайние: Анна Кайнарова («Астраханочка»), Альбина Мурзалиева, Валерия Собкало (обе – ЦСКА);

Левые полусредние: Юлия Бабенко («Звезда»), Наталья Никитина («Черноморочка»), Дарья Стаценко, Анастасия Шавман (обе – «Ростов-Дон»);

Разыгрывающие: Екатерина Долматова («Динамо-Синара»), Ксения Ильина («Астраханочка»);

Правые полусредние: Юлия Баева, Ольга Явон (обе – ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон).

Все вызванные на сбор гандболистки выступают в российском чемпионате.

Материалы по теме
«Я плакала несколько дней». Российская гандболистка покинула лучший клуб мира из-за денег
«Я плакала несколько дней». Российская гандболистка покинула лучший клуб мира из-за денег
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android