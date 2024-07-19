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Тасоев — о спорном финале ЧМ-2023: никогда такого не видел. Был немножко шокирован

Тасоев — о спорном финале ЧМ-2023: никогда такого не видел. Был немножко шокирован
Инал Тасоев
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Российский дзюдоист Инал Тасоев вспомнил спорный финал ЧМ-2023 между ним и французским дзюдоистом трёхкратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером.

Победитель той схватки определялся в дополнительное время. Тасоев сделал результативное движение раньше Ринера, но оно не было засчитано. Однако через некоторое время Международная федерация дзюдо (IJF) принесла извинения россиянину за ошибку судьи, а Тасоев получил золотую медаль. Первую ступень пьедестала разделили оба спортсмена.

«Я никогда такого не видел. Честно, был немножко шокирован, но это и есть справедливость. После того момента я ещё больше стал любить дзюдо и уважать людей, которые там [в IJF] сидят. Они пересмотрели решение, признали ошибку и вернули [золотую медаль]. Только настоящие чемпионы могут признавать свои ошибки», — приводит слова Тасоева «Матч ТВ».

Напомним, МОК не допустил Инала Тасоева до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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