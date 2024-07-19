Федерация конного спорта инициирует разработку правил об использовании животных в кино

Федерация конного спорта России (ФКСР) выступила с инициативой, направленной на нормативное регулирование использования животных в киноиндустрии.

В конце июня 2024 года в России на экраны вышел художественный фильм «Мой любимый чемпион». ФКСР поддержала идею создания данной картины. Однако недавно в Интернете было опубликовано видео со съёмок данного фильма, в котором исполняется трюк подсечки лошади во время преодоления препятствия. Ситуация вызвала общественный резонанс.

«По сложившейся практике (не имеющей, к сожалению, законодательной основы) ответственность за жизнь и здоровье людей и животных во время исполнения каскадёрских трюков на съёмочной площадке несёт постановщик трюков. Работа конных каскадёров в киноиндустрии в целом не входит в сферу контроля и регулирования федерации.

Между тем, принимая во внимание важность данного аспекта работы с лошадьми, ФКСР инициирует создание рабочей группы для разработки правил использования животных (в частности, лошадей) в киноиндустрии. Мы выражаем уверенность в том, что результатом данной инициативы станет создание действующих нормативных актов, основанных на принципах благополучия и гуманного отношения к животным, при этом позволяющих им участвовать в создании кинематографических произведений», – говорится в пресс-релизе ФКСР.