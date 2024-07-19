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Три легкоатлета вошли в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Три легкоатлета вошли в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
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Американское издание ESPN представило список 100 лучших спортсменов XXI века. В топ-100 вошли три представителя лёгкой атлетики, все из них – бегуны.

Девятое место занял восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт. Он стал единственным мужчиной-легкоатлетом в данном списке.

На 63-м месте оказалась завершившая карьеру американка Эллисон Феликс. Она является единственной обладательницей семи золотых олимпийских наград в истории женской лёгкой атлетики.

На 77-е место эксперты поставили ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). На её счету три олимпийских золота.

Лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN стал 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.

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