БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карякин: хотелось бы, чтобы Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира

Карякин: хотелось бы, чтобы Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин исключил отказ китайца Дин Лижэня от участия в матче за титул чемпиона мира, а также выразил надежду на победу индийца Гукеша Доммараджу.

Весной 2023 года китаец стал 17-м чемпионом мира, победив на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не играл в соревнованиях.

«Я не думаю, что Дин Лижэнь будет отказываться от матча на первенство мира. Его не поймут в Китае, китайцы — волевые спортсмены, да и призовой фонд очень высокий. Вопрос в том, выберется ли он из этого состояния, из этой ямы, куда он себя загнал. Да, он сыграл тяжелейший матч с Непомнящим, но он один из сильнейших шахматистов, я с ним много раз играл.

Мне не хочется, чтобы китаец развалился, хочется, чтобы был упорный матч. Но мне бы хотелось, чтобы Гукеш стал самым молодым чемпионом мира. Я за это болею», – приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

Поединок за мировую корону между Дин Лижэнем и 18-летним Гукешем Доммараджу пройдёт в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.

Материалы по теме
«Им могут не дать нормальной жизни. На это там горазды». Карякин — о россиянах на ОИ-2024
Материалы по теме
Уникальная церемония открытия Олимпиады-80 в Москве: как это было – минута в минуту
Live
Уникальная церемония открытия Олимпиады-80 в Москве: как это было – минута в минуту
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android