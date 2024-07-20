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Погачар выиграл 19-й этап «Тур де Франс» и укрепил лидерство в общем зачёте

Погачар выиграл 19-й этап «Тур де Франс» и укрепил лидерство в общем зачёте
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Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 и укрепил лидерство в общем зачёте.

Он преодолел дистанцию за 4:04.03. Второе место занял Маттео Йоргенсон из США, тройку лучших замкнул британец Саймон Йейтс.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс» — 2024, 19-й этап:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4:04.03.
  2. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – +0.21.
  3. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – +0.40.
  4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – +1.11.
  5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – +1.42.
  6. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – то же время.
  7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – +2.00.
  8. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) — то же время.
  9. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – +2.52.
  10. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) – +3.27.

«Тур де Франс» — 2024. Общий зачёт после 19-го этапа:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 78:49.20.
  2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – +5.03.
  3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – +7.01.
  4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – +15.07.
  5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – +15.34.
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