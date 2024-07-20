Погачар выиграл 19-й этап «Тур де Франс» и укрепил лидерство в общем зачёте
Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 и укрепил лидерство в общем зачёте.
Он преодолел дистанцию за 4:04.03. Второе место занял Маттео Йоргенсон из США, тройку лучших замкнул британец Саймон Йейтс.
Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.
«Тур де Франс» — 2024, 19-й этап:
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4:04.03.
- Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – +0.21.
- Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – +0.40.
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – +1.11.
- Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – +1.42.
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – то же время.
- Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – +2.00.
- Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) — то же время.
- Вилко Кельдерман (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – +2.52.
- Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) – +3.27.
«Тур де Франс» — 2024. Общий зачёт после 19-го этапа:
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 78:49.20.
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – +5.03.
- Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – +7.01.
- Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – +15.07.
- Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – +15.34.
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