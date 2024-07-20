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Погачар прокомментировал победу на 19-м этапе «Тур де Франс» — 2024

Погачар прокомментировал победу на 19-м этапе «Тур де Франс» — 2024
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Словенский велогонщик Тадей Погачар прокомментировал победу на 19-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» — 2024.

«Мы тренировались здесь целый месяц перед «Туром», поэтому я знал этот подъём очень хорошо. Говорили о том, как хотим гоняться, и мы сделали это именно так, как и сказали, до того момента, когда я атаковал. Всё прошло на 100% идеально», — приводит слова Погачара Eurosport.

Погачар пересёк финишную черту почти на две минуты впереди Эвенепула и Вингегора. В генеральной классификации Погачар укрепил своё лидерство после победы на 19-м этапе гонки.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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