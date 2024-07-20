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«Борьба за победу окончена». Вингегор — о выступлении Погачара на «Тур де Франс» — 2024

«Борьба за победу окончена». Вингегор — о выступлении Погачара на «Тур де Франс» — 2024
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Датский велогонщик Йонас Вингегор признал, что борьба за победу на «Тур де Франс» — 2024 окончена, после победы Погачара на 19-м этапе гонки.

«Это нормально, ведь у меня было всего полтора месяца подготовки. Всегда говорил это с самого начала, было бы безумием, если бы я мог бороться за победу, имея полтора месяца [подготовки]. Делал это в течение двух с половиной недель, и теперь борьба за победу окончена, но за второе и третье места — ещё нет.

Он (Погачар) на очень высоком уровне. Я тоже был на высоком уровне в первые две недели, сейчас немного ниже. В целом вся вторая и третья неделя были очень, очень сложными. Теперь осталось ещё два дня, и мне просто нужно постараться сделать всё возможное, чтобы остаться на втором месте», — приводит слова Вингегора Eurosport.

Для датчанина это первый старт с апреля, после того, как он получил серьёзную травму на одном из туров. Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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