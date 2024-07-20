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«Много переменных, которые я не учла». Байлз — о неудачах на Олимпиаде в Токио

«Много переменных, которые я не учла». Байлз — о неудачах на Олимпиаде в Токио
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Американская гимнастка Симона Байлз признаёт, что её подготовка к Олимпиаде в Токио была не самой лучшей.

«В Токио было много переменных, которые я должным образом не учла. Каждую неделю много ходила на терапию, много сеансов и много часов. Я вложилась в работу, чтобы знать, что этого не произойдёт и не повлияет на моё дальнейшее движение.

На чемпионате мира я немного колебалась, потому что это был мой первый опыт участия в командных соревнованиях, а последний раз я участвовала в командных соревнованиях в Токио и со всем, что с этим произошло.

Мы много работаем, и я чувствую себя очень уверенно, учитывая, в каком состоянии я нахожусь морально и физически, думаю, что это больше не повторится. Просто потому, что мы работали», — привозит слова Байлз AP.

Отметим, что на Олимпийские игры в Париже от сборной США поедут Симона Байлз, Микейла Скиннер, Ли Суни, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.

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