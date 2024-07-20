Скончался шестикратный чемпион мира по снукеру

Сегодня, 20 июля, на 92-м году жизни умер шестикратный чемпион мира по снукеру валлиец Рэй Риардон.

Ранее сообщалось, что у Риардона был диагностирован рак.

«Безусловно, Рэй — один из лучших спорстменов Уэльса за всю историю и точно лучший снукерист. Благодаря ему многие из нас начали играть в снукер», — приводит слова трёхкратного чемпиона мира Марка Уильямса BBC.

Рэй Риардон – шестикратный чемпион мира. Имел прозвище Дракула из-за своей постоянной причёски – тёмных, гладко зачёсанных назад волос – и неправильного прикуса.

Риардон завершил спортивную карьеру в возрасте 58 лет. В 2004 году он стал наставником другого знаменитого снукериста Ронни О'Салливана и помог тому завоевать титул чемпиона мира.