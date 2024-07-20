Ноа Лайлз выиграл забег на 100 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне

Шестикратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020, американец Ноа Лайлз выиграл забег на 100 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне (Великобритания). Спортсмен преодолел дистанцию за 9,81.

Второе место занял атлет из ЮАР Акани Симбине. Он пробежал 100 м за 9,86. Бронза турнира досталась представителю Ботсваны Летсиле Тебого (9,88).

Отметим, на этап Бриллиантовой лиги в Лондоне было продано 62 500 билетов. Это заключительный этап соревнований перед стартом Олимпийских игр в Париже.

Напомним, серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году. В 2024 году она проходит в 15-й раз. На ней, как на Олимпийских играх и чемпионатах мира, собираются лучшие представители лёгкой атлетики.