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«Вперёд, Узбекистан!» Губерниев отреагировал на смену гражданства Пракатень

«Вперёд, Узбекистан!» Губерниев отреагировал на смену гражданства Пракатень
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смену гражданства российского серебряного призёра Олимпиады в Токио Анны Пракатень. На предстоящей Олимпиаде в Париже спортсменка будет выступать за Узбекистан. Об этом сообщил официальный сайт МОК.

«Не новость, но буду продолжать болеть за Пракатень!!! Вперёд, Узбекистан!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Анна Пракатень является гребчихой. Отметим, что чемпионка Европы и вице-чемпионка Олимпиады родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек.

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