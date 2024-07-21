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Обвиняемые в изнасиловании французские регбисты нанесли жертве 15 повреждений

Обвиняемые в изнасиловании французские регбисты нанесли жертве 15 повреждений
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Два игрока сборной Франции по регби, Уго Аураду и Оскар Жегу, обвиняемые в изнасиловании, cогласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесли жертве, подавшей заявление об изнасиловании, около 15 повреждений, сообщает RMC Sport.

Были отмечены «поражения интимных частей тела, различные гематомы на подбородке, на левом веке, обеих ногах, ягодицах, в промежности, на груди и грудной клетке», «несколько царапин на лопатке». Двум игрокам сборной Франции, находящимся под домашним арестом в Мендосе на время расследования, предъявлено обвинение в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, регбистам было предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах со стороны 39-летней женщины после вечеринки в ночном клубе в ночь с 6 на 7 июля в городе Мендоса, расположенном на западе центральной части страны, где сборная Франции проводила свой первый тестовый матч из летнего тура с Аргентиной.

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