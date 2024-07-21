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«Выиграть время». Вингегор — о целях на 20-й этап «Тур де Франс» — 2024

«Выиграть время». Вингегор — о целях на 20-й этап «Тур де Франс» — 2024
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Датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал, что в борьбе за победу на 20-м этапе «Тур де Франс» — 2024 его главный целью было выиграть время у бельгийского спортсмена Ремко Эвенепула.

«Я чувствовал себя лучше, чем вчера. Пятница была одним из моих худших дней на велосипеде. В финале я был совершенно пуст, но сегодня всё было совсем по-другому. Когда Эвенепул напал на меня в первый раз, у меня не возникло никаких проблем с ответом, и поэтому, когда он попытался сделать это во второй раз, я подумал, что сам пойду на это. Но моей главной целью было выиграть время у Ремко, а не просто выиграть этап», — приводит слова Вингегора Cyclingnews.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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