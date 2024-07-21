Вингегор рассказал, что надеялся на уступки со стороны Погачара на «Тур де Франс» — 2024

Датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал, что надеялся на такой исход 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2024, при котором словенский велогонщик и лидер гонки Тадей Погачар отдал бы победу на этапе датчанину.

«Я в какой-то степени надеялся, что он отдаст его мне, но уже знал, что ехал так сильно, что если он начнет спринт, то у меня не будет шансов. Я уже был на пределе своих возможностей, но всегда можно надеяться, и это велоспорт, вот как он устроен. Ни в чём не виню его, наверное, поступил бы так же. Я просто рад, что мне удалось выиграть столько секунд сегодня благодаря тому, как ехал и как восстановился. Для меня это очень приятно», — приводит слова Вингегора Cyclingnews.

Напомним, Погачар выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2024. Йонас Вингегор занял второе место. Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.