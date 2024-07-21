«Всегда нужно стремиться к победе». Погачар — о надежде Вингегора на уступки

Словенский велогонщик Тадей Погачар ответил на слова датского велогонщика Йонаса Вингегора, который рассказал о надежде на уступки со стороны Погачара на 20-м этапе «Тур де Франс» — 2024.

«Вы не отдаёте этапы ближайшим конкурентам, это точно нет. Возможно, мы дали отрыву достаточно времени сегодня, у них был большой шанс, и у них был большой шанс много раз. Это спорт, в котором вы хотите победить, в котором вам нужно победить. Вам также платят за победу. Это давление, и вам нужно преодолеть его. В противном случае это не пойдёт на пользу. Вам всегда нужно стремиться к победе, если вы можете», — привалит слова Погачара Cyclingnews.

Напомним, Погачар выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2024. Йонас Вингегор занял второе место.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.