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«Не хотел работать с Вингегором». Погачар — о 20-м этапе «Тур де Франс» — 2024

«Не хотел работать с Вингегором». Погачар — о 20-м этапе «Тур де Франс» — 2024
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Словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о 20-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» — 2024.

«Ремко сделал всё, чтобы сбросить Йонаса [Вингегора], и было очень трудно преследовать его. Когда Ремко [Эвенепул] атаковал, а Йонас контратаковал, это было на пределе. Я не хотел работать с Йонасом. Был счастлив сидеть на его колесе и позволить Ричарду Карапасу и Энрику Масу идти к победе», — приводит слова Погачара Cyclingnews.

Напомним, Погачар выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2024. Йонас Вингегор занял второе место.
Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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