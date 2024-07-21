«Не хотел работать с Вингегором». Погачар — о 20-м этапе «Тур де Франс» — 2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о 20-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» — 2024.

«Ремко сделал всё, чтобы сбросить Йонаса [Вингегора], и было очень трудно преследовать его. Когда Ремко [Эвенепул] атаковал, а Йонас контратаковал, это было на пределе. Я не хотел работать с Йонасом. Был счастлив сидеть на его колесе и позволить Ричарду Карапасу и Энрику Масу идти к победе», — приводит слова Погачара Cyclingnews.

Напомним, Погачар выиграл 20-й этап «Тур де Франс» — 2024. Йонас Вингегор занял второе место.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.